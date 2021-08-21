الإسكان: تنفيذ ٢٤٣٢ وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» بمدينة أخميم الجديدة

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قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية إلى مدينتي أخميم وسوهاج الجديدتين، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينتين، يرافقه مسئولو الهيئة، والمهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، والمهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ومسئولو الجهازين والمشروعات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة ودفع العمل بالمشروعات المختلفة بمدن الصعيد.



واستهل مسئولو الإسكان جولتهم، بمدينة أخميم الجديدة، بتفقد الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى منها بمساحة٣٤٠٠ فدان، وكذا عمارات مشروع «سكن لكل المصريين» التي تم تنفيذها بإجمالي ٢٤٣٢ وحدة سكنية، ثم تفقدوا عدداً من المبانى الخدمية التي تم تنفيذها بالمدينة وتشمل ( وحدة صحية- أسواق تجارية وإدارية- وحدة إسعاف- مكتب بريد- قسم شرطة- ملاعب ثلاثية وخماسية)، والتى تساهم في تنمية المدينة وجذب المواطنيين والاستثمارات إليها .

كما شملت جولة مسئولى الإسكان بأخميم الجديدة، تفقد محطة كهرباء شرق سوهاج المغذية للمدينة، ومتابعة أعمال الطرق وتنسيق المواقع بمداخل ومحاور مدينة أخميم الجديدة.

ثم انتقل مسئولو الإسكان، إلى مدينة سوهاج الجديدة، واستهلوا الجولة بزيارة الحديقة المفتوحة التي تم إنشاؤها بالمدخل الرئيسى للمدينة على مساحة ٤ أفدنة، والتى تضم مساحات خضراء ومسارات للجرى والمشى وسط الأشجار بطول ٢كم، ومسارا لقيادة الدراجات.

كما تفقد مسئولو الوزارة، محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بمدينة سوهاج الجديدة، بطاقة إجمالية 36 ألف م3/ يوم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 12 ألف م3/ يوم، بنسبة تنفيذ 95%، وسيتم التشغيل التجريبي لها خلال شهر.

كما تفقدوا المستشفى الجامعى التي تم تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية على مساحة ٨.٥ فدان، حيث تم بناء مبنى المستشفى على مساحة ٢٢٢٣ م٢ بالإضافة إلى المبنى التعليمي بمساحة ٨٠٠ م٢.

من جانبه أوضح المهندس رجب سالمان، أنه جارٍ تجهيز المستشفى الجامعي بمعرفة وزارة التعليم العالى لبدء التشغيل بمعرفة جامعة سوهاج، وأن المستشفى سعة ٢٠٠ سرير.

كما قام مسئولو الوزارة، بتفقد مستشفى الأطفال «شفا الأورمان» الجاري تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية على مساحة ٦.٥ فدان، بسعة ٢٦٣ سريرا، كما تفقدوا الأحياء السكنية للوقوف على مستوى التسكين والخدمات المقدمة للسكان وكذا كثافة التسكين بالمدينة