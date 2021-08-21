نقص المياه.. "اليونيسف" تحذّر من "كارثة جديدة" تُحدق بلبنان

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أكثر من 4 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد مهدّدون بالعطش

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة "اليونيسف" من حدوث نقص حاد في المياه خلال الأيام المقبلة في لبنان، مما سيفاقم من الأزمات الحادة التي تعاني من البلاد.

وقالت "اليونيسف" في بيان، صدر اليوم السبت: "ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، سيواجه أكثر من أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء لبنان، معظمهم من الأطفال والعائلات الأكثر هشاشة، احتمال تعرضهم لنقص حاد في المياه أو انقطاعهم التام عن إمدادات المياه الصالحة للشرب في الأيام المقبلة".

وأضافت: "في الشهر الماضي، حذرت (اليونيسف) من أن أكثر من 71 في المئة من سكان لبنان قد لا يحصلون على المياه هذا الصيف. منذ ذلك الحين، استمر هذا الوضع المحفوف بالمخاطر، حيث تعرضت الخدمات الضرورية بما في ذلك المياه والصرف الصحي وشبكات الطاقة والرعاية الصحية لضغوط هائلة".

وأردفت المنظمة: "أصبحت المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الصحية محرومة من المياه الصالحة للشرب بسبب نقص الكهرباء؛ ما يعرّض الأرواح للخطر".

وتابع البيان: "إذا أُجبر أربعة ملايين شخص على اللجوء إلى مصادر غير آمنة ومكلفة للحصول على المياه، فذلك سيعرّض الصحة والنظافة العامة للخطر، وقد يشهد لبنان زيادة في الأمراض المنقولة عبر المياه، إضافة إلى زيادة في عدد حالات "كوفيد-19".

وقالت "اليونيسف": إن الحل الوحيد لتفادي أزمة المياه، هو توفير إمدادات الطاقة اللازمة لمواصلة تشغيل خدمات المياه.

جديرٌ بالذكر أنه ومنذ أكتوبر 2019، يغرق لبنان في أزمات متتالية، سياسية واقتصادية، وصلت إلى حد شح الوقود وزيادة ساعات انقطاع الكهرباء، وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90 % من قيمتها، وهو ما أثّر بشكل كبير في سلع أساسية، مثل الخبز والدواء.