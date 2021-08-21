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إهداء "سلمان للإغاثة".. 83 جراحة مسالك ناجحة لكبار السن في موريتانيا

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حملة طبية تختتم أعمالها بالتعاون مع "الرابطة" لعلاج ذوي الدخل المحدود

إهداء

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، أمس الأول، حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للكبار في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة.

هذا وقد أجرى الفريق الطبي التطوعي، خلال الحملة، 83 عملية جراحية متخصصة في المسالك البولية، تكلّلت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

يُذكر أن المشروع يعدّ من المشروعات الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة في المركز، في العديد من الدول ذات الاحتياج؛ بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات ذات الدخل المحدود.

إهداء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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