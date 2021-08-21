جامعة المنيا تخصص معملين لتسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الأولى

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اعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، تخصيص معملين للحاسب الآلي، لتسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الاولي، للالتحاق بالجامعات والكليات، إحداهما بمبنى (ج) بالمدينة الجامعية بالأخصاص خارج الحرم، والآخر بمبنى ملحق كلية دار العلوم بالحرم الجامعي، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصراً طوال أيام اعمال مراحل التنسيق.

وأضاف «عبدالنبي»، تيسيرًا على الطلاب لتسجيل رغباتهم ومساعدتهم وتوجيههم، وفرت الجامعة فريق عمل مؤهل من الأخصائيين بقطاع شؤون الطلاب بالجامعة لمساعدة الطلاب، بالإضافة إلى توفير أرقام ساخنة للرد على استفساراتهم، مؤكدًا على ضرورة التزام الطلاب المترديين على المعامل الجامعية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع مراعاة التباعد بين الطلاب سواءً داخل المعامل أو بالقاعات المخصصة للانتظار خارجها، وآليات الاستخدام الخاصة في التعامل مع أجهزة الحاسب، وكذلك ارتداء الماسك الطبي الذي لن يسمح للطالب الدخول بدونه؛ حفاظًا على صحة الطلاب وسلامتهم.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يمكن للطالب تسجيل رغباته على مدار الـ 24 ساعة من على حاسبه الشخصي، كما يمكنه تعديل رغباته عدة مرات، حيث يعتمد الموقع أخر تعديل تم تسجيله، مضيفًا أن موقع التنسيق الإلكتروني يتيح للطلاب تقديم قوائم كاملة بأسماء جميع الكليات والمعاهد التي تقبلها الشعب المختلفة وفقاً لترتيب نطاقه الجغرافي حتى استيفاء كافة رغباته، وسيتم إعلان نتيجة ترشح الطلاب على نفس الموقع الذين قاموا بتسجيل رغباتهم عليه. للرد على الاستفسارات: 01016376279- 01099549525

يذكر ان فرع مكتب التنسيق للقبول بالجامعات بجامعة المنيا، يبدا في استقبال طلاب المرحلة الأولى الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام، والراغبين في تسجيل رغباتهم لكافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، اعتباراً من يوم السبت القادم 21/8/2021 وحتى الأربعاء 25/8/2021 بمعامل جامعة المنيا للحاسب الآلي، وذلك من خلال الخدمات المجانية المتاحة على موقع وزارة التعليم العالي http://www.tansik.egypt.gov.eg .