بخوذة ذهبية و«لامبورجيني» على المسرح..محمد رمضان يبهر جمهور حفله (صور وفيديو)

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أحيا النجم محمد رمضان حفلا جماهيريا في مارينا أمس حمل عنوان «اقوي حفل في الساحل».

محمد رمضان

محمد رمضان

محمد رمضان

وقدم رمضان العديد من أغنياته، كما غنى أحدث أغنياته «على الله» التي طرحها ككليب مؤخرا، واعتمد الحفل على العديد من الاستعراضات المبهرة على مدار ساعتين تم تجهيز الحفل بشكل يعتمد على الإبهار و«الفاير شو.»

محمد رمضان

محمد رمضان

وفاجئ رمضان حضور الحفل بدخوله بسيارة «لامبورجيني» على المسرح، إلى جانب ارتدائه خوذة ذهبية مرصعة بالماسات الدقيقة خلال قيادته لدراجة بخارية في ظهوره الأول على المسرح، وبدأ رمضان غناءه بأغنية «أنا في الساحة واقف لوحدي..نمبر وان»، ثم واصل تقديم أغانيه وسط تفاعل الحضور، الذين وصل عددهم إلى 10 آلاف شخص.

وارتدى رمضان بدلة سمراء لامعة وقبعة باللون نفسه، إلى جانب تغييره ملابسهمرتين آخريين، إحداهما ظهر خلالها بـ«تي شيرت» أبيض اللون، والأخرى ظهر بمعطف أسود يتداخل معه اللون الذهبي وارتدى سلسلة ذهبية سميكة وطويلة.

محمد رمضان

محمد رمضان

الحفل هو الأول لـ«رمضان» منذ إحياءه حفلا قبل عامين، والذي أحدث جدلا كبيرا لوقوفه وغناءه عاري الصدر على المسرح.