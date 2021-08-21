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محافظ ظهران الجنوب يدشن "قصر الوادعي التراثي" بوسط البلدة القديمة
-
الأحد 29 أغسطس 2021 11:45 مساءً
رئيس الوزراء اليمني يتابع تداعيات العملية الإرهابية الحوثية ضد قاعدة العند
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الأحد 29 أغسطس 2021 11:45 مساءً
في ليلة ظهور ميسي .. باريس سان جيرمان يعود بالفوز من أرض رانس
-
الأحد 29 أغسطس 2021 11:45 مساءً
"سندي" يشرف على انطلاقة العام التدريبي الجديد لتقنية العاصمة المقدسة
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الأحد 29 أغسطس 2021 11:45 مساءً
أطعمة يجب تجنبها إذا كنت مصاباً بارتجاع الحمض للمريء.. أكثرها ضرراً الشوكولاتة
-
الأحد 29 أغسطس 2021 11:45 مساءً
وزير السياحة والآثار يتفقد طريق الكباش الفرعونى ومعبد الأقصر
-
الأحد 29 أغسطس 2021 11:39 مساءً
اختتام فعاليات المسرح المتنقل في كوم أمبو
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الأحد 29 أغسطس 2021 11:39 مساءً
ضبط 1.5 طن رنجة فاسدة في شبرا الخيمة
-
الأحد 29 أغسطس 2021 11:25 مساءً
في ذكراه الـ15..عبارات من وحى أدب نجيب محفوظ
-
الأحد 29 أغسطس 2021 11:25 مساءً
أحمد مجاهد: اللوائح ظلمت سموحة.. ووارد تغيير شكل درع الدوري .. فيديو
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الأحد 29 أغسطس 2021 11:25 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
لماذا لم يحاول الجيش الأمريكي توسيع المحيط الأمني حول مطار كابول؟.. بايدن يرد
فيديو
cnn arabic
السبت 21 أغسطس 2021 11:10 صباحاً
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