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قال شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، أن ركلة الجزاء التي سددها احمد سيد زيزو لاعب الزمالك خلال مباراة سيراميكا كليوباترا بالأمس ضمن منافسات الجولة الثانية و الثلاثين من الدوري العام، هي أفضل أهداف المباراة.

وأضاف شادي في تصريحات تلفزيونية: "هدف سيراميكا كليوباترا في مرمى الزمالك عن طريق أحمد محسن، هدف مميز، وبه نسبة كبيرة من الذكاء و حُسن تقدير من اللاعب بعد خروج محمد أبو جبل حارس مرمى الأبيض من مرماه، لكن أرى أن هدف أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء هو الأفضل في المباراة، خاصةً أن الهدف جاء في توقيت صعب وبمثابة هدف بثلاث نقاط".