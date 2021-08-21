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أكد محمد الإتربي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن تصرف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق ومغادرته لمعسكر القلعة البيضاء بشكل مفاجئ بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء أمس، تصرف غير مبرر تماماً.

وقال الإتربي في تصريحات تلفزيونية:"محمود جتش حصل على فرصته في العديد من المباريات هذا الموسم، ما بين الدوري العام و دوري أبطال إفريقيا، ومن الوارد تطبيق سياسة التدوير بينه وبين زملائه محمد أبو جبل و محمد عواد، ولابد من احترام قرار الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، خاصةً أن التوقيت ليس مناسباً لارتكاب مثل هذه الأفعال، فالفريق يحتاج إلى التكاتف من الجميع في هذه المرحلة".

واختتم الإتربي:"سنعقد جلسة حاسمة مع المغربي أشرف بن شرقي ووكيله كريم البولق، بنهاية الموسم الجاري لحسم ملف التجديد".