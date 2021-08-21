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عبر محمد الإتربي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته البالغة بفوز الفريق الأبيض على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية و الثلاثين من الدوري العام.

وقال الإتربي في تصريحات تلفزيونية: "حققنا فوزاً هاماً على فريق منظم مثل سيراميكا كليوباترا، وأهدرنا العديد من الفرص كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، سعداء بهذا الفوز وارتفاع الرصيد إلى النقطة 76، واتساع الفارق إلى 4 نقاط مع النادي الأهلي، كما أن الفريق اقترب من تحقيق لقب الدوري العام، ويحتاج إلى تحقيق الفوز أمام الإنتاج الحربي المباراة المقبلة".