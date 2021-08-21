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إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز أرمنت غرب الأقصر

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إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز أرمنت غرب الأقصر إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز أرمنت غرب الأقصر

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أعلن العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، أنه تم رصد عدد 3 مخالفات تعدي على أرض زراعية ، بدائرة المركز. وأوضح عاشور أن المخالفة الأولى عبارة عن عمل قواعد خرسانية على مساحة 175 متر، بناحية ارمنت الحيط، وتمت الإزالة في المهد بقطع حديد التسليح المستخدم في جميع القواعد الخرسانية لضمان عدم إقامة المخالفة مرة أخرى وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء.

وأضاف أن المخالفة الثانية والثالثة، عبارة عن تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية كل منهما على مساحة 175 متر، بناحية قرية الرياينة وتمت الإزالة في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله ، موضحا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

وتمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف مدير إدارة المتابعة بالمركز ورئيس قرية الرياينة ورئيس مرافق ارمنت الحيط.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

المصرى اليوم

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