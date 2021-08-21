«الري» تواصل خطة توعية مزارعي الصعيد بمشروع تبطين الترع

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى أجهزة الوزارة بتحقيق أقصى درجات التنسيق والتواصل مع كافة جهات الدولة المعنية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مجال الموارد المائية بمعدلات تنفيذ عالية وبأعلى درجة من الجودة، موضحا أنه تم تنظيم مؤتمر موسع بمحافظة أسيوط برئاسة اللواء عصام سعد وبحضور مسئولي وزارتى الزراعة والري والبنك الزراعي المصري والبنك الأهلي حول تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.

يأتي ذلك بينما إستقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه لبحث جهود الوزارة في تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى نظم الري الحديث وتأهيل المساقي بنطاق محافظة أسيوط. بحضور المهندس ياسر عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسيوط والسيدة المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية السبت، أن هذا اللقاء يأتى في إطار خطة الوزارة لتنفيذ المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى بالتعاون التام مع كافة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن هذا المشروع العملاق يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات، وتأهيل المساقى في جميع الأراضى القديمة.

وأضاف «عبدالعاطي»، إن ذلك يأتي في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأضاف وزير الري، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث.

وأوضح «عبدالعاطي»، إنه تم حتى الآن طرح عدد (١٥) عقد بمحافظات (القليوبية- الدقهلية- المنوفية- الإسكندرية- الفيوم- أسيوط) بإجمالي عدد (٥٥٧) مسقي بتكلفة ٦٤٣ مليون جنيه بأطوال ٤٦٢ كيلومتر وتم نهو التنفيذ في ٨.٥٠ كيلومتر وجارى العمل في باقى الأطوال.

ومن جانبه أعرب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن دعمه الكامل لخطة وزارة الموارد المائية والري في التحول لنظم الري الحديث وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات القومية في مجال الموارد المائية بنطاق المحافظة.