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شهدت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم السبت 21 أغسطس 2021، استقرارا عند الأسعار التي حققها بالأمس، وذلك في استجابة لاستقرار أسعار الذهب عالميا ، وذلك بعدما شهدت الاسعار حالة من التذبذب جعلت هناك تخوف من الشراء خلال الفترة الماضية.

وكان سعر الذهب محليا انخفض فى بداية تعاملات الخميس بقيم تتراوح ما بين جنيه واحد و4 جنيهات، فى استجابه للانخفاض العالمى، حيث يتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية، بينما لا يتأثر كثيرا بحركة البيع والشراء في السوق المحلية.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح السبت، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا تراوح ما بين 891 جنيها و894 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر تراوح ما بين 780 جنيها و782 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا تراوح ما بين 669 جنيها و670 جنيها، بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6240 جنيها و6256 جنيها.

بينما ثبت سعر الذهب عالميا صباح اليوم السبت، عند الاسعار المنخفضة التى حققها قبل اغلاق البورصات مساء الجمعة لقضاء الاجازة الاسبوعية يومى السبت والأحد، حيث تسببت المخاوف من انتشار سلالة فيروس كورنا المتحورة «دلتا» في انخفاض الرغبة في المخاطرة والاتجاه نحو الملاذ الآمن مما دفع الذهب لارتفاع صباح الجمعه لكنه مالبث أن انخفض مرة ثانية بسبب ارتفاع مؤشر الدولار وسندات الخزانة بسبب صدور تقرير اجتماع الفيدرالى الأمريكى الذى أظهر تحسن فى البيانات الاقتصادية ورغبة أعضائه فى تقليل التحفيز النقدى .

وكان الذهب حاول تحقيق مكاسب خلال التداولات صباح الجمعة فى محاولة للتقليل من الخسائر التى حققها منذ منتصف الاسبوع ولكنه عاد وتراجع مع ضغط الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال، صباح اليوم السبت، 786.94 جنيه ، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,781.76 $ .

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