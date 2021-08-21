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رد فعل مفاجئ من فيفي عبده في حفل ()

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رد فعل مفاجئ من فيفي عبده في حفل عمرو دياب (فيديو) رد فعل مفاجئ من فيفي عبده في حفل ()

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نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع خلال حضورها حفل خاص للفنان أمس، وظهرت «بوسي» بصحبة الفنانة فيفي عبده، وهما تغنيان إحدى أغنيات الهضبة، بينما دخلت «فيفي» في وصلة رقص على نغمات الأغنية، وتشابكت أيديها مع أيدي «بوسي» وصديقاتها لتندمج على الأغنية وتتفاعل معها بشكل كبير.

وكانت فيفي عبده قد أعلنت شفاءها مؤخرا بعد أزمة صحية مرت بها طوال أشهر، ونشرت صورة لها من الساحل الشمالي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، معلقة في تغريدة لها: «لا بقي يا نعيش عيشة فل لنموت إحنا الكل».

وكانت فيفي عبده مرت بوعكة صحية بعد تعرضها لخطأ طبي، بسبب «حقنة خطأ» في منطقة الظهر، وظهرت في فيديو وحكت لجمهورها ما حدث معها: «مساء الخير من أم الدنيا عاوزة أقولكوا حسبي الله ونعم الوكيل في ولد إداني حقنة في ظهري تسببت في خضوعي لعملية جراحية».

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل «مملكة الغجر»، مع حورية فرغلي والذي عرض في شهر رمضان 2019، شاركهم بطولة العمل كل من سامح الصريطي، ميار الغيطي، حازم سمير، من تأليف محمد الغيطي ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

المصرى اليوم

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