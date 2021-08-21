ضبط بدال تمويني تلاعب في سلع تموينية لاستيلائه على 14 الف جنيه بالأقصر

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اعلن الدكتور تامر صلاح الدين، وكيل وزارة التموين بالاقصر، انه تم ضبط بدال تمويني لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد واستيلائه على سلع تموينية بقيمه 14 الف جنيه.

واضاف انه ضبط تاجر تموين قام بتجميع عدد 29 بطاقة تموينية، وتحرير محضر عدم وجود كارت التاجر .

واضاف انه تم تحرير محاضر اوكازيون وهمي (أعلان تخفيضات دون الحصول على تصريح اوكازيون من الجهة المختصة ) .

وناشدت المديرية المواطنين توخي الحذر عند شراء احتياجاتهم وعدم التزاحم والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وخاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم .