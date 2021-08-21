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صرف 41.7 مليون رغيف للبطاقات التموينية بمراكز الأقصر

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صرف 41.7 مليون رغيف للبطاقات التموينية بمراكز الأقصر صرف 41.7 مليون رغيف للبطاقات التموينية بمراكز الأقصر

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أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة بمحافظة الأقصر، أن عمل المخابز انتظم خلال الشهر الجاري دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 41.7 مليون رغيف بمعدل يومي 2،7 مليون رغيف / يوم من خلال 306 مخبز .

وأضاف أنه تم صرف كمية قدرها 2476 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 570 مستودع دقيق على مستوى المحافظة .

وأوضح انه تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1،12 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 49577 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم .

المصرى اليوم

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