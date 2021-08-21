صرف 41.7 مليون رغيف للبطاقات التموينية بمراكز الأقصر

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أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن عمل المخابز انتظم خلال الشهر الجاري دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 41.7 مليون رغيف بمعدل يومي 2،7 مليون رغيف / يوم من خلال 306 مخبز .

وأضاف أنه تم صرف كمية قدرها 2476 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 570 مستودع دقيق على مستوى المحافظة .

وأوضح انه تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1،12 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 49577 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم .