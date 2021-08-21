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«قطاع الأعمال»: «النصر للسيارات» تبدأ تجربة السيارة الكهربائية «E70» بالتعاون مع «أوبر»

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«قطاع الأعمال»: «النصر للسيارات» تبدأ تجربة السيارة الكهربائية «E70» بالتعاون مع «أوبر» «قطاع الأعمال»: «النصر للسيارات» تبدأ تجربة السيارة الكهربائية «E70» بالتعاون مع «أوبر»

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في إطار الخطوات التمهيدية لبدء تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية «نصر E70»، بدأت شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في تجربة عدد من السيارات الكهربائية طراز «E70» في الشوارع المصرية، بالتعاون مع شركة أوبر.

كانت شركة النصر للسيارات قد قامت باستيراد عدد 13 سيارة «E70» من شركة دونج فينج الصينية، والتي يجري التعاون معها لإنتاج هذا الموديل بمصانع شركة النصر، وذلك لعمل الاختبارات لها في الأجواء وعلى الطرق المصرية، للوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بشركة النصر للسيارات.

وتشمل التجربة 9 سيارات يجري تسليمها للسائقين على تطبيق أوبر، الذين تم تدريبهم من قبل فريق من شركة دونج فينج الصينية على استخدام وشحن السيارات الكهربائية، حيث سيتم اختبار السيارة وفق معايير محددة على مسافة سير تصل إلى 30 ألف كيلو متر للسيارة الواحدة خلال فترة ما بين 3 إلى 4 أشهر.

ومن المقرر بدء إنتاج السيارة «نصر E70» في النصف الثاني من العام المقبل 2022، بطاقة تصل إلى 25 ألف سيارة سنويا في الوردية الواحدة.

المصرى اليوم

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