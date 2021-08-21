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تصوير وتدمير.. تستعدّ لإنتاج طائرات مسيرة للاستخدام التكتيكي

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تصوير وتدمير.. السعودية تستعدّ لإنتاج طائرات مسيرة للاستخدام التكتيكي تصوير وتدمير.. تستعدّ لإنتاج طائرات مسيرة للاستخدام التكتيكي
اتفاقية طرفاها "سلطان للبحوث الدفاعية" وشركة الإلكترونيات المتقدمة

تصوير وتدمير.. السعودية تستعدّ لإنتاج طائرات مسيرة للاستخدام التكتيكي

وقّعت شركتان سعوديتان اتفاقية للمشاركة في إنتاج وتطوير طائرة بدون طيار Sky Guard للاستخدام التكتيكي؛ بحسب موقع "ديفينس نيوز".

وأشار موقع "ديفينس نيوز" إلى أنه "تم توقيع الاتفاقية في 19 أغسطس بين سامي بن محمد الحميدي القائم بأعمال المدير العام لمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، وزياد بن حمود المسلم الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى الشركات للصناعات العسكرية".

من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة في بيان: "نحن على ثقة من أن شراكتنا مع المركز ستثبت فعاليتها في دعم تطوير النظام البيئي الدفاعي للمملكة، فضلًا عن تعزيز المحتوى المحلي".

ونجحت الطائرة بدون طيار، التي تم تصميمها وتصنيعها في الأصل من قبل مركز الأبحاث، في اجتياز الاختبارات والتجارب بنجاح لتأهيل أنظمتها الفرعية في ظروف بيئية مختلفة، كما تم إجراء اختبارات الطيران أيضًا لتقييم متطلبات التصميم؛ وفق الموقع.

هذا ولفت "ديفينس نيوز" إلى أن "الطائرة مصمّمة للعمليات التكتيكية لدعم القوات البرية والجوية والبحرية، مع قدرات عالية لتحديد الهوية والتتبع لمساعدتها على تدمير الأهداف"؛ حيث إنه "تم تطوير الطائرة بدون طيار في عام 2015، وعرضها في عام 2017 في "BIDEC" في البحرين ومعرض "آيدكس" الإماراتي، مع التاريخ الأصلي المتوقع للإنتاج الضخم في عام 2018، وفقًا لجين مارك ريكلي، رئيس المخاطر العالمية والناشئة في مركز جنيف للأمن.

بالإضافة إلى ما سبق يمكن أن تحلق "Sky Guard" أيضًا على ارتفاع 18000 قدم كحد أقصى، وأن تكون مزودة بكاميرات عالية الدقة، بالإضافة إلى أنظمة الحرب الإلكترونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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