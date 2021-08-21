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وزير السياحة والآثار يتفقد طريق الكباش الفرعونى ومعبد الأقصر
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الأحد 29 أغسطس 2021 11:39 مساءً
اختتام فعاليات المسرح المتنقل في كوم أمبو
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الأحد 29 أغسطس 2021 11:39 مساءً
ضبط 1.5 طن رنجة فاسدة في شبرا الخيمة
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الأحد 29 أغسطس 2021 11:25 مساءً
في ذكراه الـ15..عبارات من وحى أدب نجيب محفوظ
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الأحد 29 أغسطس 2021 11:25 مساءً
أحمد مجاهد: اللوائح ظلمت سموحة.. ووارد تغيير شكل درع الدوري .. فيديو
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الأحد 29 أغسطس 2021 11:25 مساءً
مجاهد: من الوارد غياب محمد صلاح والنني عن المنتخب أمام أنجولا.. فيديو
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الأحد 29 أغسطس 2021 11:25 مساءً
حامد البلوي : هدفنا التعاقد مع مهاجم.. وإعلامي روماني يحذّر من كوزمين كونترا!
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الأحد 29 أغسطس 2021 11:17 مساءً
"الفالح" يناقش مع وزير التجارة العُماني سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
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الأحد 29 أغسطس 2021 11:17 مساءً
مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي بألمانيا يسعى لتعزيز موقفه خلال مناظرة
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الأحد 29 أغسطس 2021 11:11 مساءً
ريال مدريد يستعين بصديق لإتمام صفقة مبابى
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الأحد 29 أغسطس 2021 11:11 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بوتين: سيطرة طالبان واقع يجب أخذه بالاعتبار
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 21 أغسطس 2021 10:48 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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