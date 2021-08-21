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وزارة الكهرباء تعلن الحرب لإخلاء شقق المستعمرات

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وزارة الكهرباء تعلن الحرب لإخلاء شقق المستعمرات وزارة الكهرباء تعلن الحرب لإخلاء شقق المستعمرات

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كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاخلاء الشقق في «المستعمرات» -وهي الشقق التي تقيمها شركات الكهرباء بجوار محطات الكهرباء لاقامه العاملين لديها- من العاملين المنتهية خدمتهم في الوزارة.

وأشار المصدر إلى أن العديد من العاملين لا يقومون باخلاء الشقق أو الفيلات التي يحصلون عليها بعد خروجهم للمعاش لافتا إلى أن هناك تعليمات وصلت لوزارة الكهرباء بضرورة العمل على سرعة اخلاء تلك الشقق مشيرا إلى أن يوجد الكثير من العاملين الحاليين غير قادرين على الحصول على تلك الشقق بجوار المحطات التي يعملون بها ويسافرون لمسافات طويلة يوميا بسبب تلك المشكلة.

وكشف المصدر إلى أن التعليمات الصادرة تتضمن سرعة الانتهاء من الدراسات الامنية الخاصة بعملية الاخلاء.

كما سيتم خصم استهلاك المرافق وقيمة ايجار للشقق عن تلك الوحدات بناءا على الجهات الادارية في كل شركة يتم خصمها بشكل مباشر من العامل على أن تقوم الجهة الادارية بدفع قيمة استهلاك المرافق بشكل كجمع عن تلك المستعمرات.

المصرى اليوم

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