رفع 25 طن مخلفات في حملة نظافة بإحياء مدينة الأقصر 

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شدد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف حملات النظافة اليومية بنطاق أحياء مدينة الأقصر، وتم رفع 25 طن من المخلفات الصلبة من مختلف مناطق المدينة .

حيث تابع أشرف مصطفى الحجاجي سكرتير مدينة الأقصر، أعمال منظومة النظافة بالمدينة على مدار اليوم، وانتشار لجميع فرق العمل لتشمل الأعمال الشوارع الرئيسية والفرعية وتعاون الجميع للوصول إلى بيئة صحية خالية من الأمراض.

حملة نظافة بإحياء مدينة الاقصر

فقد تم رفع التجمعات وصناديق القمامة بجميع مناطق المدينة، والتي تضمنت منطقة جنوب تحت إشراف حسن خليدي رئيس حي جنوب، حيث شن رجال قطاع نظافة جنوب مدينة الأقصر بقيادة سمير سعود نائب رئيس الحي، حملة نظافة استهدفت منطقة موقف حنطور «مرحبًا»، وذلك في إطار استمرارية تحسين المظهر العام لمدينة الأقصر.

حملة نظافة بإحياء مدينة الاقصر

وقال سمير سعود، إنه تم رفع مخلفات وروث الخيول بمنطقة موقف حنطور مرحبا، وتطهيرها منالروائح الكريهة التي تنبعث من روث الخيول، وجارٍ مواصلة حملات نظافة هذه المنطقة، للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة الأقصر، والظهور بالمظهر اللائق أمام السياح من مختلف الجنسيات.

حملة نظافة بإحياء مدينة الاقصر

حملة نظافة بإحياء مدينة الاقصر

كما قاد شعبان طايع رئيس الحي حملة نظافة شاملة بالوردية الصباحية استهدفت طريق المطار بالإضافة إلى عمل القلاب الثقيل وتم رفع حاويات القمامة بطريق منشاة العماري الرئيسي وطريق السوفتيل الجديد وجامع الرحمة بالفاخورة وبنزينة عواد والحي القديم والوحدة البيطرية وملعب نجع العرب والمكبس الخفيف تم رفع قمامة من صناديق طريق الزناقطة العمومي وطريق المطار والبني الجديد والقديم ونجع الترعة الشرقي والغربي والعوابد وابوحسونة .

فيما نظم حي شرق تحت إشراف حسام العمدة رئيس الحي حملة نظافة شاملة، وتم رفع التراكمات بالإضافة إلى خط السير صناديق القمامة بمناطق البوتجاز والصرف الصحي وشل، أما في الوردية الليلية تم تنفيذ حملة نظافة شاملة، بقيادة مجدي أنور رئيس الوردية الليلية بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع وحملة المعدات الثقيله لرفع المخلفات الصلبة والأتربة بمنطقة شارع سيالة بدران، ومازالت الجهود مستمرة.