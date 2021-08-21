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التعليم العالي : الأولى إفريقيًا في مجال النشر العلمي لعام 2020

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التعليم العالي : مصر الأولى إفريقيًا في مجال النشر العلمي لعام 2020 التعليم العالي : الأولى إفريقيًا في مجال النشر العلمي لعام 2020

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أشار تقرير قدمته دار نشر السيفير Elsevier للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى حول أداء البحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى حصول على المرتبة الأولى إفريقيًّا فى مجال النشر العلمي لعام 2020.

وسلط التقرير الضوء على البلدان المساهمة في النشر العلمي الأكبر خلال الفترة بين 2016 و2021 باستخدام نظام SciVal في تحليل أداء الأبحاث.

وأفاد التقرير أنه فى عام 2020 نشرت مصر 31647 بحثًا، بينما بلغ عدد المنشورات بجنوب إفريقيا 30970 بحثًا، لتحتل مصر المرتبة الأولى أفريقيا.

وأوضح التقرير تقدم مصر من الناحية الكمية خلال السنوات الخمس الماضية، مع الحفاظ على جودة النشر العلمي أعلى من المتوسط العالمي بنسبة 27٪.

وأضاف التقرير أن هذه المؤشرات تعتمد على المخرج العلمي للأبحاث، والذي يعتمد على عدد الأبحاث المنشورة من جهة أو مؤسسة محددة أو جامعة، وعدد الاستشهادات الإجمالية الصادرة، وعدد الاستشهادات الصادرة لكل بحث، ونسبة الاستشهادات بالنسبة إلى المتوسط العالمي في مجال أو تخصص محدد، ونوع البحث المنشور، وسنة النشر، بالإضافة إلى مؤشرات التقييم التي استند عليها التقييم، وعدد الأبحاث المنشورة، كتعاون دولي بين الباحثين خارج نطاقهم الدولي في إنتاجهم العلمي المنشور في قاعدة بيانات إسكوبس (Scopus).

ولفت التقرير إلى أن هذه المؤشرات تمثل نقطة الانطلاق لمزيد من المناقشة حول كيفية مساهمة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعات والمؤسسات البحثية فى تعزيز إستراتيجيتها البحثية، والحفاظ على مراكز رفيعة المستوى في المنطقة.

المصرى اليوم

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