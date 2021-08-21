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رئيس جامعة القاهرة : 90 منحة مجانية كاملة لأوائل الثانوية العامة (تفاصيل)

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رئيس جامعة القاهرة : 90 منحة مجانية كاملة لأوائل الثانوية العامة (تفاصيل) رئيس جامعة القاهرة : 90 منحة مجانية كاملة لأوائل الثانوية العامة (تفاصيل)

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه سيتم تخصيص 90 منحة مجانية كاملة للـ 30 الأوائل في كل شعبة بالثانوية العامة (علمي علوم - علمي - أدبي) تشمل المصروفات الدراسية والكتب، والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية، موضحًا أن الـ 90 منحة تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية.

وأضاف الخشت - في تصريح له اليوم السبت - أن جامعة القاهرة تواصل العمل نحو التطور العالمي لمواكبة الجامعات المتقدمة وإدخال نظم تعليمية جديدة غير تقليدية ومناهج ومقررات دراسية مختلفة بالإضافة إلى إدخال مناهج تلائم وظائف المستقبل والتكنولوجيات الباذغة، واستقطاب علماء من دول العالم للتدريس في مختلف التخصصات من أجل نقل الخبرات والانفتاح على ثقافات العالم بما يساهم في إطلاع طلاب الجامعة على العديد من النظم العالمية ويؤدي إلى وجود خريجين مؤهلين للعمل داخليًا وخارجيًا.

وأوضح أن جامعة القاهرة تمتلك منصة تعليمية تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم، كما تحقق الجامعة منافسة قوية مع الجامعات العالمية، بقوة برامجها وأساتذتها وجودة مناهجها وكفاءة العملية التعليمية.

المصرى اليوم

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