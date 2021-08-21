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المسند مبشراً بالهطولات: إذا دخل سهيل لا تأمن السيل

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المسند مبشراً بالهطولات: إذا دخل سهيل لا تأمن السيل المسند مبشراً بالهطولات: إذا دخل سهيل لا تأمن السيل
قال: فترة غنية بأمطارها الصيفية وقد تكون غزيرة أحياناً

المسند مبشراً بالهطولات: إذا دخل سهيل لا تأمن السيل

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تعاود الأمطار فوق أجزاءٍ من مرتفعات #جازان و #عسير و #الباحة وربما تمتد حتى مرتفعات #الطائف.

وقال عبر تويتر: في #عسير و #جازان و #اليمن (عادة) تعد هذه الفترة من السنة غنية بأمطارها الصيفية التي قد تكون غزيرة أحياناً.. ويُشار إلى أن نهاية أغسطس الذي يتزامن مع دخول #سهيل (24 أغسطس)؛ (قد) تهطل فيه أمطار خفيفة على الوسطى، والعوام قالوا: إذا دخل سهيل لا تأمن السيل.. هذا والله أعلم.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات الطائف، في حين تكون السماء غائمة جزئياً؛ قد تتخللها سحب رعدية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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