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ترتفع درجات الحرارة اليوم، السبت، فى الإسكندرية وعدد آخر من المدن درجة واحدة عن طقس أمس، وترتفع درجة الحرارة العظمي فى أسوان وإدفو إلي 42 درجة، وتنشط الرياح على عدد من المدن المصرية، ويستمر تكون الشبورة فى الصباح خلال هذا الأسبوع وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يظل الطقس شبيهًا بطقس الأمس ويكون حارا رطبا في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري، ومائل للحرارة رطبا علي السواحل الشمالية، ويتوقع أن يكون شديد الحرارة فى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون طقس الليل معتدل الحرارة رطبًا على القاهرة وجميع أنحاء مصر.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مصر

تظل درجة الحرارة في القاهرة العظمي المتوقعة اليوم مثل أمس 36 درجة للعظمى، والصغرى 26 درجة، والمحسوسة 38 درجة، وترتفع درجة الحرارة فى الإسكندرية للعظمي إلى 33 درجة، والصغرى 25 درجة، والمحسوسة ترتفع إلى 36 درجة.

وتكون درجات الحرارة في أسوان 42-27، قنا 40-26، الأقصر 41-26، أبوسمبل 41-26، الوادي الجديد 40-26، سوهاج 39-24، المنيا 38-23، بني سويف 37-24، إدفو 42-27،، الفيوم 37-26، أسيوط 38-34، شلاتين 37-27، حلايب 35-28- سيوة 37-22 درجة.

ويتوقع أن تكون في طنطا 36-25، بلطيم 33-26، شبين الكوم 36-26، دمنهور 35-26، السلوم 32-24، المنصورة 36-25،، الإسماعيلية 38-24، طابا 37-25، السويس 26-24، دمياط 33-25، رفح 34-24،، الزقازيق 36-26، شرم الشيخ 39-28، العريش 34-25بورسعيد 33-25، مطروح 31-25، الطور 34-27، الغردقة 38-28 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. وتوقعات درجات الحرارة هذا الأسبوع

تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد

تكون حالة الطقس غدًا الأحد مثل حالة الطقس اليوم تقريبًا، وتكون درجات الحرارة العظمي والمحسوسة المتوقعة غدًا كما يلي: السواحل الشمالية 32-35، القاهرة الكبري والوجه البحري 36-38، شمال الصعيد 38-40، جنوب الصعيد 41-42، جنوب سيناء 39-42 درجة.

ويظل تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق المتجهة للقاهرة والوجه البحري وكذلك السواحل الشمالية، كما يستمر نشاط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب البلاد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

أحوال الطقس ودرجات الحرارة هذا الأسبوع

تكاد تكون درجات الحرارة متطابقة هذا الأسبوع مع حالة الطقس اليوم، ويستمر توقع الشبورة والرياح على ذات المناطق.

وتكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة على القاهرة الكبري والوجه البحري يوم الإثنين والأربعاء والخميس 36-38 درجة وتكون الثلاثاء 35-37 درجة.

وتكون في السواحل الشمالية يوم الإثنين والأربعاء والخميس 32-35 درجة وتكون الثلاثاء 31-34 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في جنوب الصعيد من الإثنين إلي الخميس 41-42 درجة، وفي شمال الصعيد من الإثنين إلى الأربعاء 37-39، والخميس 38-40 درجة، وتكون في جنوب سيناء من الإثنين إلى الأربعاء 39-42، والخميس 40-43 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. وتوقعات درجات الحرارة هذا الأسبوع

تفاصيل حالة الطقس والبحر هذا الأسبوع

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