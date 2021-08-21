جامعة الإسكندرية تخصص 7 معامل لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى اليوم

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أعلنت جامعة الاسكندرية،تجهيز 7 معامل الكترونية لاستقبال وتنسيق طلاب المرحلة الاولى من الناجحين من الشهادة الثانوية العامة للعام الاكاديمى 2020/ 2021، بدءاً من اليوم السبت ويستمر حتى الأربعاء المقبل، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للشعبة العلمية 5ر362 درجة فأكثر بنسبة 41ر88% فأكثر وتضم 22 ألفا و954 طالبا وطالبة، والشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، وتضم 16 ألفا و293 طالبا وطالبة، والشعبة الأدبية 5ر269 درجة فأكثر بنسبة 73ر65% فأكثر، وتضم 79 ألفا و33 طالبا وطالبة، ويصل إجمالي الطلاب لهذه المرحلة 118 ألفا و280 طالبا وطالبة.

وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية أنه جرى تخصيص 7 معامل تضم حوالى 200 جهاز كمبيوتر مجاناً للطلاب لتسجيل رغباتهم، وذلك بكليات الآداب، والتربية، وعلوم الشاطبي، وعلوم محرم بك، والهندسة، والتربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية طلبة بسموحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى.

وأضاف أن هذه المعامل يتواجد بها مجموعة من الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلى، ومواقع التنسيق الإلكتروني، لتقديم كافة الدعم الفني للمترددين من الطلاب وذويهم.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت «التنسيق الإلكتروني» وأنه خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع، على أن تستمر هذه المرحلة لمدة 5 أيام.

وأوضحت أنه في ضوء الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي فقد تم إنشاء كليات جديدة يتم القبول بها خلال تنسيق هذا العام بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح المعامل الموجودة بالجامعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل، كما يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، على أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة، وأنه في حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال على رقم 19468.

وذكرت الوزارة أنه بالنسبة لطرق التعرف على نتيجة الترشيح، فإنها ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه، وتتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية.