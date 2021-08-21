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كورونا في دول خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 33887 إصابة جديدة و8092 بألمانيا

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كورونا في دول خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 33887 إصابة جديدة و8092 بألمانيا كورونا في دول خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 33887 إصابة جديدة و8092 بألمانيا
1880 حالة بكوريا الجنوبية و164 بمصر

كورونا في دول خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 33887 إصابة جديدة و8092 بألمانيا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم السبت، تسجيل 33887 إصابة و870 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن حصيلة الإصابات الإجمالية المسجّلة بالفيروس بلغت 20528099 حالة، فيما وصلت حصيلة وفيات الجائحة في البلاد إلى 573511.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، تسجيل ألمانيا أمس 8092 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 861147.

وأشارت البيانات كذلك إلى تسجيل البلاد 17 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 91973.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، أن كوريا الجنوبية سجلت 1880 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 234739 إصابة.

كما سجّلت البلاد 5 حالات وفاة جديدة بكورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2202.

سجّلت مصر 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 7 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله بالفيروس هو 285995 من ضمنهم 235424 حالة تمّ شفاؤها، و16654 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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