تموين الإسكندرية تشن حملات بـ 8 إدارات وتحرر 383 محضراً

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شنت الإدارات التموينية الفرعية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، برئاسة محمد سعدالله وكيل الوزارة، حملات متزامنة على مختلف المناطق، لتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق، أسفرت عن مخالفات بالجملة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالها. وأسفرت الحملات التي شملت 8 إدارات عن تحرير 383 محضراً بمخالفات متنوعة.

وقامت ادارة الرقابة التموينية بالمديرية بحملات أسفرت عن تحرير 33 محضر شملت ٢٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٧ محضر انتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لمخبز بلدى متوقف وتجميع ١٥ جوال دقيق بلدى مدعم، و٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر لأحد المطاحن نقص وزن ٧٠٠ جرام لعدد ٢٤٠ جوال.

وفى إدارة تموين العجمى حررت الحملة 73 محضر شملت ١٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٢٢ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٥ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و٧ محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص،و١٠ محاضر استخدام مطبوعات في تغليف مواد غذائية، ومحضر تجميع عدد ٧٠ اسطوانة بوتاجاز حجم منزلى مدعم للبيع في السوق السوداء بدون تصريح من التموين وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين، ومحضر تبديد حرز لكمية ٧٥٠ كجم سبيك وجمبرى، ومحضر حيازة كمية ٧٠٠٠ لتر زيت سيارات، و١٥٠٠ لتر مزيب مستخرجة من الزيوت المرتجعة للسيارات والسابق استخدامها وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين.

وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 78 محضر شملت ٣١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لأحد المخابز البلدية لتصرفه في عدد ٣٣ شيكارة دقيق مدعم زنة السيارة ٥٠ كجم، و٢٩ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٢ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر استيلاء على المال العام لبقال تموين مخالف،و٣ محاضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.

وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 63 محضر شملت ١٣ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، و١٢ محضر لبقالين تموين مخالفين، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، و١٧ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٦ محضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضرين لمحلات بدون ترخيص،ومحضرين استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين العامرية أسفرت الحملة عن تحرير 45 محضر شملت ١٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٤ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٩ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين لبقالين تموين مخالفين، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، ونصف طن فراولة داخل أحد ثلاجات حفظ المواد الغذائية مجهولة المصدر غير مدون عليها أي بيانات، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 35 حضر شملت ٦ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،و١١ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٨ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمجمع استهلاكي مخالف، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، و٣ محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق، ومحضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 25 محضر شملت ١٥ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة.

وفى إدارة غرب والجمرك حررت الحملة 31 محضر شملت ١٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،و٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٦ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و٣ محاضر لمحطات تموين سيارات مخالفة، و٤ محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة.