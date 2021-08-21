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المقابلات الشخصية للمتقدمين 2 أكتوبر.. «إكليريكية الإسكندرية» تفتح باب القبول للطلاب الجدد 28 أغسطس

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المقابلات الشخصية للمتقدمين 2 أكتوبر.. «إكليريكية الإسكندرية» تفتح باب القبول للطلاب الجدد 28 أغسطس المقابلات الشخصية للمتقدمين 2 أكتوبر.. «إكليريكية الإسكندرية» تفتح باب القبول للطلاب الجدد 28 أغسطس

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أعلنت الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، التابعة لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، فتح باب القبول للطلاب المنتظمين والمستمعين للمتقدمين للالتحاق بها للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، بدءًا من 28 أغسطس الجارى، وحتى 22 سبتمبر المقبل، بمقر الكلية بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الرمل.

وقال القمص إبرام أميل، وكيل عام البطريركية وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى، إنه يشترط في قبول استمارات التقدم، أن يقوم أب الاعتراف لكل طالب بالتوقيع على الاستمارة، وختمها بخاتم الكنيسة مع مستندات أخرى إدارية، حيث تقرر بدء الدراسة في الكلية الإكليريكية، 11 أكتوبر المقبل، على أن يتم إجراء الاختبارات التمهيدية للمتقدمين من الطلاب المنتظمين والمستمعين أيام السبت والأربعاء من كل أسبوع بدءاً من 28 أغسطس وحتى 22 سبتمبر المقبل، وتجرى المقابلات الشخصية يومي 2و4 أكتوبر.

وأوضح القمص إبرام، أنه تم تحديد أماكن سحب الاستمارات للمتقدمين من الطلاب الجدد، وهى كنائس القديسين مكسيموس بشارع 45 والشهيدة دميانة بالورديان والعذراء بسموحة مارمينا فلمنج والقديسين بسيدى بشر ومارجرجس سبورتنج والكنيسة المرقسية.

وأشار إلى أن الدراسة بالكلية مسائية ونهارية، مدتها 4 سنوات، ويتم التدريس بأقسام اللاهوت والكتاب المقدس والليتورجيا والعلوم الكنسية والعلوم الإنسانية، تمنح خريجيها درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية.

المصرى اليوم

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