17 دعوي قضائية تطالب السياحة بغرفة مستقلة للسفاري بالبحر الأحمر

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أقام أعضاء جمعية نشاط السفاري الجبلي بالبحر الأحمر ١٧ دعوي قضائية، للمطالبة بالغاء قرار وزير السياحة الدكتور خالد العناني، بضم تبعية نشاط سياحة السفاري إلى غرفة شركات السياحة، مطالبين بالغاء القرار والزام وزارة السياحة بانشاء غرفة مستقلة بالنشاط أسوة بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية. وقررت المحكمة إحالة الدعوي القضائية لدائرة فض المنازعات قبل البدء في نظرها.

وأكد صابر عودة رئيس جمعية السفاري أن نشاط سياحة السفاري في صحراء البحر الأحمر يعد نشاطا مستقلا، حيث يضم العديد من الاستثمارات والمعدات و جذب آلاف السائحين من مختلف الحنسيات للمشاركة في هذة الرحلات، مضيفا أن هذا النشاط يحق له إنشاء غرفة مستقلة لهم تصدر التراخيص والموافقات الخاصة لهذا النشاط، الذي يعد أحد الأنشطة السياحية الرئيسية بمحافظة البحر الأحمر، ويعد النشاط السياحي الذي يجذب آلاف السائحين بعد الغوص وإنشاء كيان خاص لسياحة السفارى ضمن الأنشطة السياحية تحت مسمى «غرفة شركات السفارى الجبلى» وذلك لوضع الاستراتيجيات وحل مشاكل القطاع والسعي لزيادة حجم الاستثمارات.

كان الدكتور خالد عناني وزير السياحة الآثار، قد وافق على ضم نشاط سياحة «السفاري الجبلي» والذي يشمل الدراجات النارية وذات الدفع الرباعي ودراجات السباق الصغيرة ذات المحركات ثنائية الـشواط ، ودراجات الباجي ثنائية ورباعية الأشواط إلى أنشطة الوزارة والإشراف عليها من خلال غرفة شركات السياحة.