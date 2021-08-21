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برشلونة وبيلباو  وليفربول حاضر .. هنا مواعيد أهم مباريات السبت

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برشلونة وبيلباو  وليفربول حاضر .. هنا مواعيد أهم مباريات السبت برشلونة وبيلباو  وليفربول حاضر .. هنا مواعيد أهم مباريات السبت
إضافة لمباريات أخرى بالدوري الإيطالي والألماني والفرنسي

برشلونة وبيلباو  وليفربول حاضر .. هنا مواعيد أهم مباريات السبت

يشهد اليوم السبت إقامة عدد من المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بينها قمة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني، ومواجهة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة (غرينيتش+3) وفق ما نقله موقع RT.

الدوري الإنجليزي
ليفربول # بيرنلي – الساعة 14:30.

ليدز يونايتد # إيفرتون – الساعة 17:00.


مانشستر سيتي # نوريتش سيتي – الساعة 17:00.

الدوري الإسباني
غرناطة # فالنسيا – الساعة 20:30.

أتلتيك بيلباو # برشلونة – الساعة 23:00.

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان # جنوى – الساعة 19:30.

تورينو # أتالانتا – الساعة 21:45.

الدوري الألماني
فرايبورغ # بوروسيا دورتموند – الساعة 16:30.

باير ليفركوزن # بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 19:30.

الدوري الفرنسي
موناكو # لانس – الساعة 18:00.

سانت إيتيان # ليل – الساعة 22:00.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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