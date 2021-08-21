دفاعات الجيش اليمني تُسقط طائرة مسيّرة في صحراء البقع بصعدة

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أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً

أسقطت دفاعات الجو التابعة للجيش اليمني، أمس، طائرة مسيّرة في صحراء البقع بمحافظة صعدة- شمالي اليمن، أطلقتها الميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.

وأوضح قائد القطاع الرابع الرائد عزام عباد؛ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن دفاعات الجيش الوطني اليمني (أرض جو) تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة بالقرب من "سوق البقع" كانت محمّلة بعبوات متفجّرة، مؤكّداً أن ضربات الجيش كانت دقيقة وسريعة نحو الطائرة المسيّرة، التي أفقدتها القدرة على الوصول إلى هدفها.

وأشار الرائد عباد؛ إلى أن إطلاق الطائرة المسيّرة، يأتي تزامناً مع تكبُّد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في سلسلة (جبال رشاحة) بالمحافظة.