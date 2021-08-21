إصابة 4 من أسرة واحدة في حريق ببنى سويف

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أصيب زوج وزوجته وإثنين من أبنائها بحروق متفرقة وسحجات أثناء مشاركتهم في إخماد حريق نشب داخل منزلهم، أمام مستشفى بنى سويف الجامعى، ورجحت المعاينة الأولية للحماية المدنية السبب في الحريق ماس كهربائى، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات إدارة الحماية المدنية.

تلقى اللواء مصطفى مشهور مدير أمن بنى سويف، إخطارا من اللواء اسامة جمعة، مدير البحث الجنائى بورود بلاغ بنشوب حريق في شقة بمنطقة مقبل القديم أمام مستشفى بنى سويف الجامعى.

وانتقل إلى مكان البلاغ رئيس مباحث قسم بنى سويف، وضباط المباحث، وقوات الحماية المدنية، وتبين من المعاينة والفحص، نشوب الحريق في شقة بالطابق الثاني ملك عامل «50 سنة»، وتم الدفع ب3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

ونتج عن الحريق إصابة مالك الشقة أحمد. م. ح «50 سنة عامل»، وزوجته «أ.ق.م.46 سنة ربة منزل ونجلتيهما ف. أ «19 سنة»، وأسماء 16 سنة مصابون بحروق في جميع أنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، وبالمعاينة الأولية، رجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.