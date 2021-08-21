مصادرة 610 علب سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالعريش

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء عن ضبط ومصادرة 610 علب سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالعريش .

وأكد علاء سمرى، مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه تم تنظيم الحملة برئاسة وحيد على عبد الهادى مدير الرقابة التموينية وعضوية كل من : حسن عبد السلام ومحمد يونس ومحمد سالمان المفتشين بالرقابة التموينية ، وبالتنسيق مع مباحث التموين .. حيث تم ضبط عدد 610 علب سجاير مجهولة المصدر ، وعدد 4 أنابيب غاز منزلية فى أحد المطاعم، إلى جانب تحرير محضرين لعدم حمل شهادة صحية في مدينة العريش.

وأضاف أنه تم تحرير محاضر بالمضبوطات، وجارى عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وأشار الى استمرار الحملات وتشديد الرقابة لضبط المخالفات بناء على تعليمات وزارة التموين وتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.