أخبار عاجلة

ضبط 1.5 طن رنجة فاسدة في شبرا الخيمة -
في ذكراه الـ15..عبارات من وحى أدب نجيب محفوظ -
أحمد مجاهد: اللوائح ظلمت سموحة.. ووارد تغيير شكل درع الدوري .. فيديو -
مجاهد: من الوارد غياب محمد صلاح والنني عن المنتخب أمام أنجولا.. فيديو -
حامد البلوي : هدفنا التعاقد مع مهاجم..  وإعلامي روماني يحذّر من كوزمين كونترا! -
"الفالح" يناقش مع وزير التجارة العُماني سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري -
مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي بألمانيا يسعى لتعزيز موقفه خلال مناظرة -
ريال مدريد يستعين بصديق لإتمام صفقة مبابى -
مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو -
إغلاق مطار فيينا بعد بلاغ عن وجود متفجرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مصادرة 610 علب سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالعريش

Print
مصادرة 610 علب سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالعريش مصادرة 610 علب سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالعريش

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية والتجارة الداخلية بشمال سيناء عن ضبط ومصادرة 610 علب سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالعريش .

وأكد علاء سمرى، مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه تم تنظيم الحملة برئاسة وحيد على عبد الهادى مدير الرقابة التموينية وعضوية كل من : حسن عبد السلام ومحمد يونس ومحمد سالمان المفتشين بالرقابة التموينية ، وبالتنسيق مع مباحث التموين .. حيث تم ضبط عدد 610 علب سجاير مجهولة المصدر ، وعدد 4 أنابيب غاز منزلية فى أحد المطاعم، إلى جانب تحرير محضرين لعدم حمل شهادة صحية في مدينة العريش.

وأضاف أنه تم تحرير محاضر بالمضبوطات، وجارى عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وأشار الى استمرار الحملات وتشديد الرقابة لضبط المخالفات بناء على تعليمات وزارة التموين وتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين عن مخاطر المياه المعدنية «المغشوشة»: تحتوي على الصوديوم الضار

طلب إحاطة لوزير التموين عن مخاطر المياه المعدنية «المغشوشة»: تحتوي على الصوديوم الضار

التموين تُعلن طرح «سمان وبرجر وبط مسكوفي» على البطاقات ضمن سلع فارق نقاط الخبز

التموين تُعلن طرح «سمان وبرجر وبط مسكوفي» على البطاقات ضمن سلع فارق نقاط الخبز

«التموين»: قطاع التجارة الداخلية ساهم بنسبة 21٪؜ من الناتج المحلي

«التموين»: قطاع التجارة الداخلية ساهم بنسبة 21٪؜ من الناتج المحلي

3 طرق لتفعيل البطاقة التموينية عبر الهاتف المحمول دون الذهاب لمكاتب التموين

3 طرق لتفعيل البطاقة التموينية عبر الهاتف المحمول دون الذهاب لمكاتب التموين