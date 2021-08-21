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جازان.. فريق طبي ينجح في إعادة الحركة لمريض أصيب بشلل نصفي بمستشفى الحرث

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جازان.. فريق طبي ينجح في إعادة الحركة لمريض أصيب بشلل نصفي بمستشفى الحرث جازان.. فريق طبي ينجح في إعادة الحركة لمريض أصيب بشلل نصفي بمستشفى الحرث
‬فقد الحركة والإحساس في الأطراف السفلية من الجسم

جازان.. فريق طبي ينجح في إعادة الحركة لمريض أصيب بشلل نصفي بمستشفى الحرث

نجح فريق التأهيل الطبي بمستشفى الحرث العام بجازان في إعادة الحركة لمريض بعد تعرضه لشلل نصفي جعله فاقدًا للحركة والإحساس في الأطراف السفلية من الجسم.

وأوضحت صحة جازان أن المريض كان يعاني من شلل نصفي بسبب وجود كسر في إحدى فقرات العمود الفقري وتأثر الحبل الشوكي جزئيًّا؛ مما جعله فاقدًا للحركة في أطرافه السفلية وعدم القدرة على الحركة كليًّا.

وبيّنت أن فريق التأهيل الطبي نفذ برنامج تقوية وتحفيز للمريض ومن ثم تدريبه على الوقوف بنفسه باستخدام الأجهزة المساعدة والانتقال إلى مرحلة التدريب على تمارين المشي واستعادة الحركات الوظيفية مع استمرار برنامج العلاج الطبيعي، حتى أصبح المريض قادرًا على الحركة والمشي والاعتماد كليًّا على نفسه وممارسة حياته الطبيعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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