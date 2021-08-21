تنقّل 5262 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

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شهد معبر رفح البري في محافظة شمال سيناء تنقل عدد 5262 مسافرًا في كلا الاتجاهين، خلال الأسبوع الماضي من 15 إلى 19 أغسطس الجاري.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، إنه وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 2852 مسافرًا، وغادر الأراضي المصرية إلى القطاع 2410 مسافرًا.

كانت السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي ، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد البناء وإعادة الأعمار إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.