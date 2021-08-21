وكيل تعليم شمال سيناء يتابع تطعيم العاملين بالمديرية بلقاح كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، تطعيم العاملين بالمديرية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تطعيمات كورونا وحرصا على سلامة وصحة العاملين بالتربية والتعليم.

وقال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم إعداد مخطط كامل لتطعيم كافة العاملين بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا الستجد، مع البدء بالعاملين في المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والمعاهد، ولن يسمح بدخول أي عامل بتلك الجهات إلا بعد تلقى التطعيم الخاص بكورونا.

وأشار المحافظ إلى اجتماع رئيس مجلس الوزراء لبحث تطورات المرحلة القادمة لمواجهة فيروس كورونا مع الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، وصدور قرار إدارى من وزير التربية والتعليم بإستمرار التسجيل للحصول على التطعيم حتى ٧ سبتمبر المقبل، وتم التنسيق مع وزارة الصحة لصرف عدد ٥ أجهزة كمبيوتر تدعم البصمة في التسجيل لفيروس كورونا، وأنه سيكون متاح بالمحافظة ٧ فرق عاملة في هذا المجال بدلا من فريقين فقط من قبل، كما سيتم الرد على طالب التسجيل للحصول على لقاح كورونا خلال ٧٢ ساعة مع النظام الجديد.

وأضاف أنه سيتم اعتبارا من اليوم السبت البدء في تطعيم كافة العاملين بالتربية والتعليم والانتهاء من تطعيم العاملين بجامعة العريش ثم باقى المصالح الحكومية تباعا، ويتم التطعيم لهم بالمجان .