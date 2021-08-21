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مصرع 3 أشخاص في حادثي سير منفصلين ببني سويف

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مصرع 3 أشخاص في حادثي سير منفصلين ببني سويف مصرع 3 أشخاص في حادثي سير منفصلين ببني سويف

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لقى 3 أشخاص مصرعهم فى حادثين مختلفين على طريق بنى سويف الزعفرانة وطريق فرعى بمركز ناصر، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثث الثلاث إلى مشرحتى بنى سويف التخصصى ومستشفى ناصر العام .

وتلقى اللواء مصطفى مشهور مدير أمن بنى سويف إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير البحث الجنائى بتصادم سيارتين نقل بطريق الزعفرانة اتجاه البحر الأحمر بعد أحد مصانع الأسمنت ببنى سويف نتيجة السرعة مما أدى الى مصرع مصطفى قطب 35 سنة سائق من محافظة الفيوم وقامت سيارة إسعاف بنقل جثته إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى.

فيما وقع الحادث الثانى بالطريق الفرعى بمركز ناصر بنى سويف أمام عزبة داود بمحافظة بنى سويف عندما تلقى اللواء اسامة جمعة مدير البحث الجنائى بلاغا من رئيس مباحث مركز ناصر بوقوع تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية نتيجة السرعة وأسفر الحادث عن مصرع كلا من عيد خليفه رمضان ٣٥ سنة مركز ناصر ومحمد رياض بريك ١٦ سنة وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ناصر العام وتحرير محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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