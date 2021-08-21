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شمال سيناء فى معسكر نادى القيادات الشبابية الثاني ببور سعيد    

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شمال سيناء فى معسكر نادى القيادات الشبابية الثاني ببور سعيد     شمال سيناء فى معسكر نادى القيادات الشبابية الثاني ببور سعيد    

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يشارك شباب شمال سيناء في المعسكر الثانى لنادى القيادات الشبابية المتميزة المقام في المدينة الشبابية ببور سعيد خلال الفترة الحالية باشتراك عدد 150 شابا وفتاة من محافظات بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.. في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى ) وتحت شعار: «من الشباب إلى الشباب» بهدف نقل الخبرات من خلال

اللقاءات الدورية.. حيث يهدف النادى إلى بناء قاعدة من القيادات الشبابية المتميزة بجميع محافظات الجمهورية لاستثمار طاقاتهم وتفعيل دورهم في خدمة المجتمع وخدمة نظرائهم من الشباب من خلال التدريب والتأهيل وبرامج للمعايشة وتبادل الخبرات وتبنى المبادرات والتشجيع على العمل المجتمعى وتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك البرامج من خلال المساهمة في التسويق لها وتنظيمها داخل جميع المحافظات محلياً ودوليا .

وقال كليب راشد مصبح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن المديرية تشارك في هذا المعسكر بمجموعه من الشباب المتميز من جميع المراكز الإدارية بالمحافظة.. مشيرا إلى أنه تم الإعلان بجميع الهيئات الشبابية لفتح باب التسجيل للشباب في النادى.. مع ضرورة الاهتمام بوجود ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن أعضاء النادى.

وأشار إلى أن هذا المعسكر يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وباشراف مرفت سيد أحمد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى وخالد فوزى مدير عام إدارة التعليم المدنى والقيادات الشبابية، حيث يشترط للاشتراك في النادى أن يكون الشاب أو الفتاة من خريجى أحد برامج وزارة الشباب والرياضة، والسن من ١٨ إلى ٤٠ عاما، اجادة أحد اللغات الأجنبية، مهارة التعامل مع التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، مع الخبرة والرغبة والوقت للعمل المجتمعى، العضوية بأحد مراكز الشباب، ويتم اختيار نسبة ٥% من ذوى القدرات والهمم.

المصرى اليوم

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