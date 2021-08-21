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بوتين: يجب منع تفكك أفغانستان وعلى العالم أن يتابع عن كثب كيفية تطبيق «طالبان» لوعودها

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بوتين: يجب منع تفكك أفغانستان وعلى العالم أن يتابع عن كثب كيفية تطبيق «طالبان» لوعودها بوتين: يجب منع تفكك أفغانستان وعلى العالم أن يتابع عن كثب كيفية تطبيق «طالبان» لوعودها

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أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سقوط معظم أراضي أفغانستان في قبضة حركة «طالبان» أمر واقع، مشددا على أهمية منع تفكك الدولة الأفغانية وتفادي أي تدخل أجنبي.

وقال بوتين اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في موسكو: «تسيطر حركة (طالبان) الآن على كافة أراضي البلاد تقريبا، بما في ذلك العاصمة. إنه أمر واقع ويجب أن ننطلق منه مع عدم السماح طبعا بتفكك الدولة الأفغانية»، وفق اليوم.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن «طالبان» كانت قد أعلنت عن وقف الأعمال القتالية وشرعت في إرساء النظام العام وتعهدت بضمان أمن السكان المحليين والدبلوماسيين الأجانب، مضيفا: «آمل أن يتم تطبيق كل ذلك على أرض الواقع، ويجب أن يتابع المجتمع الدولي من كثب هذه العملية مع أداء مجلس الأمن الدولي دور المنسق في هذا الشأن».

وذكر بوتين أن روسيا تعرف أفغانستان جيدا وتأكدت من أن أي محاولات لفرض أي نماذج للحكم والحياة الاجتماعية من الخارج عليها غير بناءة، داعيا إلى «وضع حد للسياسات غير المسؤولة التي تقضي بفرض قيم من الخارج والسعي إلى بناء ديمقراطيات في دول أخرى دون مراعاة للسياق التاريخي والوطني والطائفي وتجاهل تقاليد شعوب أخرى».

وقال: «لم تتوج تجارب اجتماعية وسياسية من هذا النوع أبدا بنجاح ولم تؤد إلا لتدمير دول وتردي نظم سياسية واجتماعية».

كما شدد الرئيس الروسي على الأهمية القصوى لمنع تسلل الإرهابيين من مختلف الأنواع إلى أراضي الدول المجاورة لأفغانستان، لاسيما من خلال التخفي تحت قناع اللاجئين.

وردا على سؤال عن تقييمه لنتائج عملية حلف الناتو في أفغانستان، قال بوتين: «بطبيعة الحال لا يمكن وصفها بالناجحة، لكن ليس في مصلحتنا الآن الوقوف عند هذه النقطة والحديث عنها على أنها فشل تام. كنا مهتمين باستقرار الوضع في هذا البلد، لكن هذا البلد الآن ما هو عليه».

المصرى اليوم

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