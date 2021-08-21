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البنتاجون: استخدمنا مروحيات لنقل أمريكيين إلى مطار كابل من فندق قريب

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البنتاجون: استخدمنا مروحيات لنقل أمريكيين إلى مطار كابل من فندق قريب البنتاجون: استخدمنا مروحيات لنقل أمريكيين إلى مطار كابل من فندق قريب

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ذكر البنتاجون أن الجيش الأمريكي استخدم 3 طائرات هليكوبتر عسكرية لنقل أمريكيين إلى المطار في كابل من موقع قريب منه.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، إن 3 مروحيات نقلت 169 مواطنا أمريكيا من مبنى يبعد عن المطار 200 متر فقط.

وذكر أنه تم اتخاذ قرار يوم الخميس باستخدام طائرات الهليكوبتر بسبب عدم استطاعة الأمريكيين الوصول إلى بوابة المطار، وقامت المروحيات بنقلهم من فندق بارون القريب.

وتقترب الولايات المتحدة من انتهاء عملية سحب قواتها من أفغانستان التي غزتها منذ 20 عاما بذريعة مكافحة تنظيم «القاعدة» في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وفي وقت سابق، رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الانتقادات لطريقة معالجته للانسحاب الأمريكي من أفغانستان الذي شابته الفوضى.

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