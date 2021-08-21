استئناف عمليات الإجلاء الأمريكية من مطار كابل بأفغانستان بعد توقف طويل

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استأنفت عمليات إجلاء المدنيين من مطار كابل بعدما كانت قد توقّفت لساعات عدّة جرّاء عدم قدرة القاعدة الأمريكيّة في قطر على استيعاب المزيد من الأشخاص، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكيّة (البنتاجون).

وقال الجنرال هانك تايلور، من هيئة الأركان الأمريكيّة، للصحافة إنّ «الرحلات استؤنفت، والرحلات العسكريّة الأمريكيّة المتّجهة إلى قطر وأماكن أخرى قد أقلعت، وهناك رحلات أخرى أقلعت نحو كابول في الوقت الذي أتكلّم فيه معكم»، مشيرًا إلى أنّ تعليق الرحلات «حدث في وقتٍ باكر صباح (الجمعة) واستمرّ من ستّ إلى سبع ساعات».

من جهته، أوضح المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأمريكيّة جون كيربي أنّ «المرافق (المخصّصة) للاستقبال في قطر كانت ببساطة قد بلغت كامل طاقتها. لم تكُن هناك أماكن إضافيّة لإرسال مزيد من الناس إلى هناك».

وقد حصلت واشنطن على ضوء أخضر من برلين، من أجل إرسال بعض ممّن تمّ إجلاؤهم، إلى ألمانيا حيث تمتلك الولايات المتحدة قواعد عسكريّة عدّة.

وقال تايلور «نشكر حلفاءنا الذين يتعاونون معنا في هذا الجهد العالميّ، بما في ذلك ألمانيا التي ستهبط على أراضيها رحلات جوّية اليوم».

في وقت سابق، قال مسؤول كبير في القيادة العسكريّة المكلّفة النقل الجوّي إنّه لم تكُن هناك أيّ عمليّات إقلاع من كابول «لفترة طويلة» نظراً إلى اكتظاظ القواعد في المنطقة.

وأوضح الجنرال دان ديفوي أنّ المشكلة تكمن في «إدارة القدرات» في هذه القواعد العسكريّة غير المجهّزة لاستيعاب آلاف اللاجئين.

وتعرّضت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة لانتقادات بسبب تعاملها البيروقراطي مع الأزمة، إذ إنّه يتوجّب على الآلاف من كبار السنّ والأطفال أن ينتظروا على مدى أيّام، وفي ظروف صعبة، للحصول على وثائق تسمح لهم بمغادرة هذه القواعد للوصول إلى الولايات المتحدة.