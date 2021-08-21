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ليفربول ضد بيرنلي بث مباشر الآن في الدوري الإنجليزي 21 - 8 -2021 لحظة بلحظة

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ليفربول ضد بيرنلي بث مباشر الآن في الدوري الإنجليزي 21 - 8 -2021 لحظة بلحظة ليفربول ضد بيرنلي بث مباشر الآن في الدوري الإنجليزي 21 - 8 -2021 لحظة بلحظة

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محمد صلاح قائد الوطني وليفربول، يقود فريقه الإنجليزي في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي البريميرليج ضد بيرنلي السبت 21 أغسطس عند الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

لمشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اضغط هنا

محمد صلاح يحاول بقوة الدخول سريعا في ترتيب الهدافين للدوري الإنجليزي هذا الموسم خاصة وأنه سجل هدفا وحيدا أمام نوريتش ستيي السبت الماضي، وبرونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، سجل ثلاثة أهداف دفعة واحدة أمام فريق ليدز يونايتد.

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