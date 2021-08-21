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روت الدكتورة ميرفت أبو عوف شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف، تفاصيل ذكريات العائلة قبل وفات شقيقها، موضحة أنهم كانوا يتجمعون في كل المناسبات والأعياد خلال العام في منزل الراحل عزت أبو عوف أو شقيقتهما مها أبو عوف.

وتابعت خلال لقائها مع مقدمي برنامج «إنبوكس» المذاع على قناة صدى البلد2، أن العائلة لم تتأقلم على أن الراحل لم يعد موجودًا، بل يعتبرونه موجود معهم ولكنه في سفر وينتظرون عودته.

وأوضحت أن الفنان الراحل عزت أبو عوف كان له زملاء قريبين منه في الوسط وهم الفنان محمود قابيل، ويسرا، ومنة شلبي، وكانوا يشاركونه في احتفاله بعيد ميلاده ويقيمون له حفلة.

وأضافت الدكتورة ميرفت أبو عوف، أن الفنان الراحل دخل الفن منذ أن كان في السابعة عشر من عمره، وحتى خلال دراسته لكلية الطب، كان يمارس المزيكا الغربي.

واختتمت أنها أصغر أشقائها ولكن يبدو للكثيرين أن الفنانة مها الأصغر نظرًا لكونها قصيرة، معلقة «مها مسخرة ودمها خفيف وبتدفعلي مبلغ عشان أقول أنها أصغر مني».