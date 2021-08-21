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مشاهدة مباريات الدوري الإيطالي السبت 21 - 8 -2021 على يوتيوب - YouTube.. بث مباشر

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مشاهدة مباريات الدوري الإيطالي السبت 21 - 8 -2021 على يوتيوب - YouTube.. بث مباشر مشاهدة مباريات الدوري الإيطالي السبت 21 - 8 -2021 على يوتيوب - YouTube.. بث مباشر

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الدوري الإيطالي ينطلق اليوم من جديد حيث تقام 4 مباريات من العيار الثقيل، يلتقي إنتر ميلان مع جنوي عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ثم في اللقاء الثاني هيلاس فيرونا مع ساسولو في نفس توقيت اللقاء الأول الذي يجمع الإنتر وجنوي.

واللقاء الثالث يجمع بين تورينو وأتلاتنا والذي يقام عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، ويأتي اللقاء الرابع والأخير للدوري الإيطالي السبت، عندما يواجه فريق إمبولي نظيره لاتسيو عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي بث مباريات الدوري على قناتها على يوتيوب حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بداية من يوم السبت الموافق 21 أغسطس. ونشرت رابطة الدوري الإيطالى بيانا رسميا أكدت فيه أنه سيتم عرض خمس مباريات من كل جولة مجانًا لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في هذه المنطقة

تبث مباريات الدورى الإيطالى بالتعليق باللغة العربية مباشرةً من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة الرائعة مع انطلاق الموسم.

تضمن البيان: «رابطة الدوري الإيطالي مستعدة دائمًا لاغتنام الفرص الجديدة لزيادة قاعدتها الجماهيرية في مثل هذه المنطقة الإستراتيجية والمهمة في الآونة الأخيرة حصلت قناة رابطة الدوري الإيطالي على يوتيوب على عدد كبير من المشاهدات بين جميع قنوات الدوريات الرياضية، ووصل عدد المشاهدات إلى 4 مليار مشاهدة حول العالم، بزيادة بلغت 465% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وبلغ عدد المشتركين 6.8 مليون مشترك، وسيسمح نقل المباريات بزيادة عدد المتابعين في منطقة الشرق الأوسط».

المصرى اليوم

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