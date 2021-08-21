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أسامة حسني: لو برشلونة بيلعب في هيحصل فيه نفس اللي بيحصل في الأهلي

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أسامة حسني: لو برشلونة بيلعب في مصر هيحصل فيه نفس اللي بيحصل في الأهلي أسامة حسني: لو برشلونة بيلعب في هيحصل فيه نفس اللي بيحصل في الأهلي

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علق أسامة حسني نجم الأهلي السابق، على ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم الدولي محمد الحنفي، لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أمام سيراميكا كليوباترا.

كان الزمالك حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الممتاز.

ونشر أسامة حسني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» صورة لعرقلة باهر المحمدي للنيجيري جونيور أجايي، خلال مباراة الأهلي والإسماعيلي وصورة لضربة الجزاء التي احتسبت لصالح الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، معلقًا: «الأولي متحسبتش والتانيه اتحسبت وهو هو نفس الحكم...لو برشلونه بيلعب في الدوري المصري السنادي هيحصل فيه نفس اللي بيحصل في الأهلي.. تعليمات يابيه».

يذكر أن الزمالك يحتل صدارة جدول الدوري برصيد 76 نقطة، ويحتاج للفوز في المباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربي، للتتويج ببطولة الدوري للمرة ال13 في تاريخه.

المصرى اليوم

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