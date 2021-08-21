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صعد مجلس إدارة الزمالك موقفه ضد محمود جنش عقب تركه معكسر الفريق خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز 2021 والذي فاز بها المتصدر بهدفينن لهدف.

وأعلن الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك خروج الحارس محمود «جنش» من قائمة الفريق لنهاية الموسم بسبب الاعتراض على قرارات الجهاز الفني بالجلوس على دكة البدلاء في مباراة اليوم أمام سيراميكا.

وقال حسين لبيب، رئيس الزمالك، عن أزمة محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق، أي لاعب يخطئ ستتم معاقبته للحفاظ على قوام الفريق، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، سيتم عقد جلسة مع كارتيرون، لمعرفة الواقعة التي حدثت قبل مباراة سيراميكا، وسيتم دراسة القرار قبل صدوره.

كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، خرج بتصريحات مثيرة للجدل عقب فوز فريقه على سيراميكا كليوباترا، بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة على أرض ملعب ستاد السويس ضمن منافسات الأسبوع 32 من مسابقة الدوري المصري 2021.

وقال كارتيرون، إن فريق سيراميكا كليوباترا خاض مباراته أمامنا بكل قوة وحماس وأن هذا الفريق لم يتذوق طعم الفوز إلا في مباراة واحدة من خلال 10 مباريات سابقة، وفريق سيراميكا كليوباترا خاضوا أفضل مباراة لهم في هذا الموسم.

تصريحات باتريس كارتيرون، تعد بمثابة استفزاز لجماهير النادي الأهلي خاصة وأن المدرب الفرنسي، أكد خلال تصريحاته لقناة ناديه، أن فريق سيراميكا خاض لقاء الزمالك بكل قوة وحماس وهو لم يفز خلال آخر 10 مباريات إلا في مباراة واحدة، مما أثار جدلا واسعا داخل الشارع الأهلاوي، لأن كارتيرون أشار بشكل غير مباشر أن سيراميكا كان يلعب قوة وحماس لمصلحة الأهلي المصري.