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تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول .. كلوب يكشف كواليس المفاوضات

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تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول .. كلوب يكشف كواليس المفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول .. كلوب يكشف كواليس المفاوضات

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محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، اقترب بقوة من تجديد عقده رسميا مع ناديه الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري خاصة بعدما بدأت إدارة ليفربول سلسلة تجديد العديد من عقود اللاعبين المهمين أمثال أليسون بيكر، وفابينو، وأرلوند الجناج الأيمن.

محمد صلاح مازال هو الصفقة الأكبر والأهم في تاريخ ليفربول الحديث خاصة في ظل خروج العديد من التقارير الإنجليزية التي تشير إلى أن ليفربول سيوقع عقدا جديدا سيكون الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزها موقع «ليفربول إيكو»: «هل تشارك في محادثات التجديد مع صلاح؟ نعم أنا أشارك في كل شيء تقريبا في النادي». وأضاف: «ربما تحدث بعض المحادثات دون وجودي، هذا ممكن، لكن بصرف النظر عن ذلك، أنا أعرف كل الأشياء، إلا أننا لا نتحدث عن هذه الأمور، أعلم أننا غيرنا هذه القواعد عند الحديث عن هندرسون، لكن هذا لا يعني أننا سنتحدث من الآن فصاعدا، ونخبر الإعلام كل خطوة صغيرة نتخذها في أي مفاوضات».

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