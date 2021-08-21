أخبار عاجلة

مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي بألمانيا يسعى لتعزيز موقفه خلال مناظرة -
ريال مدريد يستعين بصديق لإتمام صفقة مبابى -
مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو -
إغلاق مطار فيينا بعد بلاغ عن وجود متفجرات -
الولايات المتحدة.. انقطاع الكهرباء عن 200 ألف شخص وبايدن يحذر من دمار هائل جراء إعصار «إيدا» -
محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المراكز والمدن استعدادات مواجهة موسم الأمطار -
ياسمين علي تطرح أغنية «أنا ليا أب» -
وزير التعليم: 13 مليون طفل يستفيدون من مشروع الوجبات المدرسية -
طبيب ينصح بعادات غذائية لصحة القلب.. تعرف عليها -
"بايدن" يحذِّر من دمار هائل بسبب إعصار "إيدا" ويعلن الطوارئ بولاية ميسيسيبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

محمد الإتربي يهاجم جنش بعد تركه معسكر الفريق

Print
محمد الإتربي يهاجم جنش بعد تركه معسكر الفريق محمد الإتربي يهاجم جنش بعد تركه معسكر الفريق

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد محمد الإتربي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أن تصرف محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء ومغادرته لمعسكر الفريق بشكل مفاجئ بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لمواجهة سيراميكا كليوباترا، تصرف غير مبرر تماماً .

وقال الإتربي في تصريحات تلفزيونية :«محمود جتش حصل على فرصته في العديد من المباريات هذا الموسم، ما بين الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا، ومن الوارد تطبيق سياسة التدوير بينه وبين زملائه محمد أبوجبل ومحمد عواد».

وأضاف :«لابد من إحترام قرار الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خاصةً أن التوقيت ليس مناسباً لارتكاب مثل هذه الأفعال، فالفريق يحتاج إلى التكاتف من الجميع في هذه المرحلة».

وعن التجديد لأشرف بن شرقي، قال: «سنعقد جلسة حاسمة مع المغربي أشرف بن شرقي ووكيله كريم البولق، بنهاية الموسم الجاري لحسم ملف التجديد».

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة ال32 من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بعمل مبادرة لنبذ التعصب.. ورئيس الزمالك يرد زيارتي للأهلي واردة.. فيديو

مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بعمل مبادرة لنبذ التعصب.. ورئيس الزمالك يرد زيارتي للأهلي واردة.. فيديو

حسين لبيب: «نحترم قرارات اتحاد الكرة.. وجمهور الزمالك يشيد بدوره الكبير»

حسين لبيب: «نحترم قرارات اتحاد الكرة.. وجمهور الزمالك يشيد بدوره الكبير»

حسين لبيب: أتمنى معاملة شيكابالا مثل الشناوي..وهناك من يغضب من استقرار الزمالك

حسين لبيب: أتمنى معاملة شيكابالا مثل الشناوي..وهناك من يغضب من استقرار الزمالك

مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بـ«نبذ التعصب» .. ورئيس الزمالك: زيارتي للأهلي واردة

مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بـ«نبذ التعصب» .. ورئيس الزمالك: زيارتي للأهلي واردة