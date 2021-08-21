محمد الإتربي يهاجم جنش بعد تركه معسكر الفريق

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أكد محمد الإتربي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن تصرف محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء ومغادرته لمعسكر الفريق بشكل مفاجئ بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لمواجهة سيراميكا كليوباترا، تصرف غير مبرر تماماً .

وقال الإتربي في تصريحات تلفزيونية :«محمود جتش حصل على فرصته في العديد من المباريات هذا الموسم، ما بين الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا، ومن الوارد تطبيق سياسة التدوير بينه وبين زملائه محمد أبوجبل ومحمد عواد».

وأضاف :«لابد من إحترام قرار الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خاصةً أن التوقيت ليس مناسباً لارتكاب مثل هذه الأفعال، فالفريق يحتاج إلى التكاتف من الجميع في هذه المرحلة».

وعن التجديد لأشرف بن شرقي، قال: «سنعقد جلسة حاسمة مع المغربي أشرف بن شرقي ووكيله كريم البولق، بنهاية الموسم الجاري لحسم ملف التجديد».

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة ال32 من مسابقة الدوري الممتاز.