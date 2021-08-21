أخبار عاجلة

مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي بألمانيا يسعى لتعزيز موقفه خلال مناظرة -
ريال مدريد يستعين بصديق لإتمام صفقة مبابى -
مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو -
إغلاق مطار فيينا بعد بلاغ عن وجود متفجرات -
الولايات المتحدة.. انقطاع الكهرباء عن 200 ألف شخص وبايدن يحذر من دمار هائل جراء إعصار «إيدا» -
محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المراكز والمدن استعدادات مواجهة موسم الأمطار -
ياسمين علي تطرح أغنية «أنا ليا أب» -
وزير التعليم: 13 مليون طفل يستفيدون من مشروع الوجبات المدرسية -
طبيب ينصح بعادات غذائية لصحة القلب.. تعرف عليها -
"بايدن" يحذِّر من دمار هائل بسبب إعصار "إيدا" ويعلن الطوارئ بولاية ميسيسيبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري المصري الممتاز 2021

Print
موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري المصري الممتاز 2021 موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري المصري الممتاز 2021

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستضيف الأهلي الثلاثاء 24 - 8 - 2021 نظيره الجونة ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021، والتى تعد الآمل الأخير للنادي الأهلي في الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز حال تعادل غريمه التقليدي أو خسارته أمام الإنتاج الحربي خلال اللقاء الذي يقام في نفس توقيت لقاء الأهلي والجونة.

- الأهلي والجونة الثلاثاء 24 اغسطس ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان الجمعة 28 اغسطس ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الثلاثاء 24 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الجمعة 27 اغسطس الساعة 9 مساء

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بعمل مبادرة لنبذ التعصب.. ورئيس الزمالك يرد زيارتي للأهلي واردة.. فيديو

مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بعمل مبادرة لنبذ التعصب.. ورئيس الزمالك يرد زيارتي للأهلي واردة.. فيديو

حسين لبيب: «نحترم قرارات اتحاد الكرة.. وجمهور الزمالك يشيد بدوره الكبير»

حسين لبيب: «نحترم قرارات اتحاد الكرة.. وجمهور الزمالك يشيد بدوره الكبير»

حسين لبيب: أتمنى معاملة شيكابالا مثل الشناوي..وهناك من يغضب من استقرار الزمالك

حسين لبيب: أتمنى معاملة شيكابالا مثل الشناوي..وهناك من يغضب من استقرار الزمالك

مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بـ«نبذ التعصب» .. ورئيس الزمالك: زيارتي للأهلي واردة

مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بـ«نبذ التعصب» .. ورئيس الزمالك: زيارتي للأهلي واردة