مدحت شلبي ضد الأهلي .. عرض مستمر من الأزمات مع الجماهير الحمراء

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مدحت شلبي، صاحب تاريخ كبير في الإعلام الرياضي، وبين الحين والآخر تحدث أزمة بين جنرال الإعلام والنادي الأهلي وجماهيره، فبعد أزمة الخميس الماضي ووصف الجنرال مروجي التفويت خلال لقاء الإسماعيلي والزمالك، بالبلهاء والسذج، ويقدم المصري عدد أزمات مدحت شلبي مع الأهلي وجماهيره.

كان مدحت شلبي يعلق على مباراة وديه بين الأهلي وأحد الأندية السعودية، دون الحصول على أذن رسمي للتعليق، الأمر الذي تسبب في إيقافه لمدة طويلة.

كان مدحت شلبي يهاجم بين الحين والآخر الأهلي وجماهير على قناة بيراميدز، الأمر الذي أدى لإيقاف جنرال الإعلام الرياضي، ثم إغلاق قناة بيراميدز.

كانت الخميس الماضي، والذي هاجم خلال مدحت شلبي البعض الذين يتحدثون عن اتهامات التفويت بين الزمالك والإسماعيلي، ووصفهم شلبي بالبلهاء والسذج، الأمر الذي جعل مجموعة قنوات أون تايم سبورت تعلن منعه من الظهور على الشاشة لنهاية الموسم.

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية إيقاف الإعلامي مدحت شلبي عن الظهور على شاشتها إلى نهاية الموسم بسبب عدم تقديمه محتوى يحترم ميثاق الشرف الإعلامي. ويقدم مدحت شلبي برنامج مساء أون تايم سبورتس على قناة أون تايم سبورتس 2 .

مجموعة قنوات أون تايم سبورتس تعلن إيقاف ظهور مدحت شلبي لنهاية الموسم، انطلاقا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف، ومحتوى يتماشي مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخا لمبدأ احترام كافة اطياف جماهير كرة القدم المصرية، قررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي والذي يقدم برنامج مساء اون تايم سبورتس على قناة اون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم.

وهاجم الإعلامي مدحت شلبي جماهير النادي الأهلي، وبعض الإعلاميين، بسبب اتهامهم للنادي الإسماعيلي بتفويت مباراة الزمالك، التي جمعت الفريقين السبت الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية: «بمناسبة الجدل المثار في الأيام الماضية، بشأن تفويت الإسماعيلي مباراة الزمالك، فهذا كلام ساذج لا يصدر إلا من سذج وبلهاء».

وأضاف: «أنا عايز أسأل (البلهاء) كيف سيحدث التفويت؟ هل إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي سيدخل غرفة الملابس يطلب من لاعبيه الخسارة أمام الزمالك!».

وواصل: «همشي مع البلهاء والسفهاء، لو إيهاب جلال، طلب من لاعبيه تفويت المباراة، من الممكن أن يحدث خلاف مع أحد اللاعبين لأي سبب ويسرب اللاعب تلك المعلومة لوسائل الإعلام، يبقى مستحيل أن يطلب المدير الفني من اللاعبين تفويت المباراة، إيهاب جلال، مش (أبله)، لكي يفعل ذلك».

وتابع، «هناك تصور آخر أن يتواصل حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك مع إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، يطلب منه تفويت المباراة، فيوافق رئيس الإسماعيلي ويطلب من المدير الفني خسارة المباراة!.. إيه البلاهة والسذاجة اللي احنا فيها دي، هل هناك تصور آخر لكي ينزل الفريق لخسارة المباراة؟»

وتابع: «لا أقف عند أحاديث السوشيال ميديا، لأنه عالم افتراضى، لكن أقف عند كلام الإعلاميين والصحفيين ونجوم الكرة، وهقولهم «كفاكم بلاهة وساذجة، ولا تمشوا وراء السوشيال ميديا».